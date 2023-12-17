السفارة الروسية لدى القاهرة تنظم حدث "مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. آفاق التعاون"

عُقدت المائدة المستديرة بعنوان "مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. آفاق التعاون" التي نظمتها السفارة الروسية بالقاهرة ومركز الحوار للدراسات الاستراتيجية والإعلامية.

وحضر الحدث خبراء اقتصاديون مصريون بارزون وعلماء سياسة وصحفيون ودبلوماسيون ورجال أعمال.

وأدلى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين بالتصريحات الترحيبية مشيرا الى الطبيعة الوثيقة التقليدية للتفاعل بين موسكو والقاهرة، بما في ذلك في إطار التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر.

وأشار إلى أن عملية التفاوض لإعداد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر تمر حاليا بمرحلة متقدمة وسيسهم في زيادة نمو حجم التجارة المتبادلة.

وأكد سفير روسيا لدى مصر جيورجي بوريسينكو أن تعزيز التفاعل مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك مصر، يعد أحد أولويات روسيا في الاتحاد. ومن خلال إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وهذا الاتحاد ستحصل مصر على حرية الوصول إلى السوق ليس في بلدنا فحسب وبل أيضا في 4 دول أخرى. وسيكون من المصلحة المتبادلة أيضا التحول في التجارة إلى استخدام العملات الوطنية وغيرها من العملات البديلة.

المصدر: RT