 
مباشر
عاجل
في آخر اجتماع في 2023.. المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بواقع 1% إلى 16% سنويا

التجارة بين روسيا وبيلاروس تبلغ مستوى تاريخيا

مال وأعمال

التجارة بين روسيا وبيلاروس تبلغ مستوى تاريخيا
Sputnik
وزيرا خارجية روسيا وبيلاروس في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlqq

أشار وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك، إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس سيسجل بحلول نهاية العام الجاري 2023 مستوى تاريخيا جديدا.

وقال في بداية اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الجمعة: "إذا استمرت وتيرة التجارة الحالية، فإننا نتوقع بحلول نهاية عام 2023 مستوى تاريخيا جديدا لحجم التجارة بين بلدينا".

وأضاف وزير الخارجية البيلاروسي، أن "روسيا وبيلاروس تواصلان تعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية ما يضمن زيادة ديناميكيات التعاون الثنائي، في ظل الضغوط الخارجية غير المسبوقة".

إقرأ المزيد
لافروف: المجلس الأعلى للدولة الاتحادية قد يقر حزمة تكامل جديدة في عام 2024
لافروف: المجلس الأعلى للدولة الاتحادية قد يقر حزمة تكامل جديدة في عام 2024

ولفت ألينيك إلى أن روسيا وبيلاروس تعززان العلاقات الاستراتيجية بينهما ليس فقط في إطار دولة الاتحاد بل في إطار هياكل أخرى مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان).

كذلك ذكر المسؤول أنه تم إنجاز قدر كبير من العمل للإعداد والاتفاق على التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للفترة 2024-2026، والتي سيعطي اعتمادها وتنفيذها نتائج ملموسة في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لروسيا وبيلاروس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا