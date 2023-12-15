التجارة بين روسيا وبيلاروس تبلغ مستوى تاريخيا

أشار وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك، إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس سيسجل بحلول نهاية العام الجاري 2023 مستوى تاريخيا جديدا.

وقال في بداية اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الجمعة: "إذا استمرت وتيرة التجارة الحالية، فإننا نتوقع بحلول نهاية عام 2023 مستوى تاريخيا جديدا لحجم التجارة بين بلدينا".

وأضاف وزير الخارجية البيلاروسي، أن "روسيا وبيلاروس تواصلان تعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية ما يضمن زيادة ديناميكيات التعاون الثنائي، في ظل الضغوط الخارجية غير المسبوقة".

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ولفت ألينيك إلى أن روسيا وبيلاروس تعززان العلاقات الاستراتيجية بينهما ليس فقط في إطار دولة الاتحاد بل في إطار هياكل أخرى مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان).

كذلك ذكر المسؤول أنه تم إنجاز قدر كبير من العمل للإعداد والاتفاق على التوجهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء دولة الاتحاد للفترة 2024-2026، والتي سيعطي اعتمادها وتنفيذها نتائج ملموسة في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لروسيا وبيلاروس.

المصدر: RT