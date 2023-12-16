مجموعة الناخبين تؤيد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين

أيد اجتماع مجموعة الناخبين رسميا بالإجماع الترشيح الذاتي لفلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية، المقررة في مارس 2024.

وتم تسجيل أكثر من 700 شخص رسميا في اجتماع لمجموعة من الناخبين المؤيدين لترشيح بوتين. وصوتوا كلهم بالإجماع لصالح ترشح الرئيس الروسي الحالي لخوض الانتخابات المقبلة.

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وبالإضافة لذلك، تم انتخاب الممثلين المفوضين المعتمدين لفلاديمير بوتين خلال الانتخابات. وتضم المجموعة فيكتور بلاجيف عميد جامعة موسكو الحكومية للقانون، بالإضافة إلى المختصين القانونيين إينا إرشوفا، وسيرغي كوستينكو، وألبينا جادجيفا.

وعقدت مجموعة مبادرة من الناخبين اليوم السبت، اجتماعا في قاعة "زاريادي" للحفلات الموسيقية، لدعم ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية. وهذا الإجراء إلزامي للمرشح الذي الراغب بترشيح نفسه بشكل مستقل.

وبموجب القانون، من أجل دعم الترشيح الذاتي للمرشح، من الضروري إنشاء مجموعة من الناخبين تضم ما لا يقل عن 500 مواطن من روسيا الاتحادية الذين لديهم حق التصويت.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا، على مدار ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 مارس 2024.

المصدر: تاس