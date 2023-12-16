ميرونوف: بوتين سيجمع التواقيع ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل

قال سيرغي ميرونوف زعيم حزب "روسيا العادلة"، إن فلاديمير بوتين لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة ممثلا لأي حزب كان، بل سيقوم بجمع توقيعات المواطنين للمشاركة كمرشح مستقل.

وأضاف ميرونوف، في حديث لمراسل "نوفوستي" على هامش اجتماع مجموعة المبادرة لترشيح بوتين لمنصب رئيس الدولة: "سيتم اليوم، في اجتماع اللجنة المنظمة، الإعلان عن أن فلاديمير بوتين لن يمثل أي حزب خلال الانتخابات - لا روسيا الموحدة ولا حزبنا. سيجمع التوقيعات اللازمة للمشاركة كمرشح مستقل".

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وشدد ميرونوف على أن حزب "روسيا العادلة"، سيشارك مع "الجبهة الشعبية" في جمع التوقيعات لبوتين.

وتابع ميرونوف القول: "أعتقد أننا سنقرر ذلك في اللجنة المنظمة. من المحتمل أن نختار عدة كيانات فيدرالية للعمل فيها- هناك سيجمع حزبنا التوقيعات للمرشح بوتين".

في الأسبوع الماضي أعلن بوتين عن نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وقبل ذلك، تم انتخابه لأعلى منصب حكومي أربع مرات: في الأعوام 2000 و2004 و2012 و2018. وبعد إقرار تعديلات الدستور، حصل على حق الترشح لانتخابات عام 2024.

وحدد مجلس الاتحاد موعد الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024. اعتمدت لجنة الانتخابات المركزية قرارا يقضي بأن يستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام - من 15 إلى 17 مارس.

المصدر: نوفوستي