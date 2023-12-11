مدفيديف واثق من فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، أنه واثق من نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية وفوز الرئيس فلاديمير بوتين.

وخلال لقائه مع تلاميذ المدارس والطلاب المتفوقين، قال مدفيديف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس فقط زعيم روسيا، ولكنه أيضاً سياسي قوي يتمتع بخبرة هائلة، و"لا يزال أمامه الكثير ليفعله".

وأضاف: "أنا على يقين من أن مواطني بلادنا سيقدرون ذلك، وأنا واثق أيضاً من نتائج ما سيحدث في شهر مارس".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الاتحاد الروسي الـ17 من مارس 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأشارت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلا بامفيلوفا إلى إمكانية أن تجرى الانتخابات أيام 15 و16 و17 مارس 2024، وأن طلب التصويت لمدة ثلاثة أيام جاء من المواطنين الروس.

وشددت على أهمية هذه الانتخابات، وقالت إنه لن يتاح التصويت عن بعد للمواطنين المقيمين في الخارج، نظرا لسياسات الدول الغربية وما قد يحدث من مشاكل في خلال التصويت.

المصدر: نوفوستي+ RT