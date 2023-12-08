بوتين يشيد بمكاسب النظام المصرفي الروسي ويمازح ولي عهد سلطنة عُمان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النظام المصرفي الروسي يكسب أكثر من 3 تريليونات روبل في عام 2023، ليعوض بذلك الخسائر التي تعرض لها في العام 2022.

قال بوتين ذلك خلال استقباله ولي العهد في سلطنة عُمان وزير الثقافة والرياضة وشؤون الشباب في السلطنة ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.

إقرأ المزيد

وأضاف: "هذا العام، سيكسب نظامنا المصرفي في مجمله ما يزيد قليلا عن 3 تريليون روبل. وسوف تتم استعادة كل ما فقدوه العام الماضي، بالإضافة إلى أنهم سيحققون ربحاً".

وقد التقى بوتين وذي يزن بن هيثم بن طارق، على هامش منتدى الاستثمار "روسيا تنادي!" المنعقد في موسكو اليوم الخميس، والذي نظمه بنك "في تي بي".

بدوره أشار ولي العهد العُماني إلى اهتمام بلاده بالاستثمار في الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن السلطات في بلاده "تشيد عاليا بالمشاركة الشخصية لمدير بنك (في تي بي VTB) أندريه كوستين، ودوره في تعزيز المشاريع الثنائية بين الدولتين".

وقال بوتين ممازحا: "هذا صحيح، السيد كوستين مدير فعّال للغاية، ولكن لا نريد الإطراء كثيرا، وإلا فإن الرغبة ستعتريه أيضا في أن يصبح سلطاناً".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الأداء الجيد للنظام المالي الروسي تحقق بفضل جهود بنك "في. تي. بي" من بين العديد من الأمور الأخرى.

المصدر: تاس