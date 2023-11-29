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الخارجية الفرنسية: وجود لافروف في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يعني خروج روسيا من عزلتها

أخبار روسيا

الخارجية الفرنسية: وجود لافروف في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يعني خروج روسيا من عزلتها
Globallookpress
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أعلنت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، أن وجود وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يعني أن روسيا خرجت من عزلتها.

وقالت ليجيندر: "لا أعتقد أن وجود الوزير لافروف يسمح لنا باستنتاج أن روسيا خرجت من عزلتها."

وفي وقت سابق، استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عقد لقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار ريابكوف إن من غير المرجح أن يستأنف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن في المستقبل المنظور بالشكل الذي كان عليه في السابق.

 

المصدر:RT

 

 

 

 

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