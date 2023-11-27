ريابكوف: من غير المرجح استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن من غير المرجح أن يستأنف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن في المستقبل المنظور بالشكل الذي كان عليه في السابق.

صرح سيرغي ريابكوف بذلك للصحافيين على هامش المنتدى الدولي "قراءات في بريماكوف"، موضحا: "لا أعتقد أن الحوار سيستأنف في المستقبل المنظور بالشكل الذي كان عليه، قبل أن تقاطعه الولايات المتحدة من جانب واحد".

وأكد ريابكوف أن "التنازلات الأحادية الجانب من الجانب الروسي هي بالطبع مستبعدة كليا".

وأشار ريابكوف إلى أن "الكثير من الأمور السلبية حدث في العلاقات الروسية الأمريكية في الآونة الأخيرة، وهو ما لا يجعل من الممكن استئناف الحوار السياسي حول القضايا المهمة". وأضاف: "المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق واشنطن".

هذا واستبعد ريابكوف عقد لقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأوضح: "لم يطلب الجانب الأمريكي عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مقدونيا الشمالية".

يذكر أن المنتدى الدولي التاسع للخبراء العلميين "قراءات في بريماكوف" يعقد يومي 27 و28 نوفمبر في موسكو حول موضوع "آفاق ما بعد العولمة".

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المصدر: RT