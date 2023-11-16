طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية تنفذ طلعات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية Tu-160 والقاذفات بعيدة المدى Tu-22M3 التابعة للقوات الفضائية الروسية أنهت رحلات جوية دورية بنجاح دامت 13 ساعة.

وذكرت الوزارة يوم الخميس في بيان: "نفذ الطيران بعيد المدى التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية رحلات مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس وبحر النرويج والبحر الأسود.

وشاركت في الطلعات الجوية حاملات صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 وقاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22M3. وقد استمرت أطول رحلة لآكثر من 13 ساعة.

يشار إلى أن الطائرات بعيدة المدى حلقت برفقة مقاتلات من طراز Su-30SM و MiG-31 تابعة للقوات الجوية الفضائية، وطيران الأسطول الشمالي.

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ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن سيرغي كوبيلاش قائد الطيران بعيد المدى قوله: استكملنا جميع الطلعات الجوية بالتزام صارم وفق القواعد الدولية الناظمة لاستخدام المجال الجوي.

وأوضح أن الطيران بعيد المدى حلق في طلعات منتظمة فوق المياه المحايدة للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

المصدر: ريا نوفوستي