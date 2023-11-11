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واشنطن بوست: منسق عملية تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قائد سابق في القوات الخاصة الأوكرانية

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واشنطن بوست: منسق عملية تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قائد سابق في القوات الخاصة الأوكرانية
Sputnik
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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، مقالا مطولا، أكدت من خلاله أن منسق عملية تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قائد سابق في القوات الخاصة الأوكرانية.

وكتبت الصحيفة: "منسق عملية تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، هو رومان تشيرفينسكي، وكان القائد السابق لإحدى وحدات قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف المقال: "تعامل تشيرفينسكي مع القضايا اللوجستية ودعم فريقا مكونا من ستة أشخاص واستخدم يختا ومعدات غوص لزرع المتفجرات في أماكن التفجير".

وبحسب الصحيفة، فإن تشيرفينسكي "تلقى أوامر من مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى"، أبلغوا بدورهم القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني بتفاصيل العملية.

 

المصدر: واشنطن بوست

 

 

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