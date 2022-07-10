سيمنز الألمانية: نعمل على إعادة تشغيل توربينات خط غاز "التيار الشمالي 1" بأسرع وقت ممكن

أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية أن قرار كندا السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها إلى ألمانيا "خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط الأنابيب الروسي لتشغيله".

وأوضحت "سيمنز" في بيان لها أنها "تهدف إلى إرسال التوربين في أقرب وقت ممكن"، قائلة: "يعمل خبراؤنا بشكل مكثف حاليا على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية".

إقرأ المزيد

وأكدت أن "القرار يشمل إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانونا، وأن الهدف هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع وقت ممكن".

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، شكر الحكومة الكندية على قرار تسليمها توربينا من أجل إعادته إلى خط "التيار الشمالي 1"، حيث سيدعم تدفق الغاز إلى أوروبا.

المصدر: "سبوتنيك"