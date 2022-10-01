وزيرة الداخلية الألمانية: تحقيق مشترك بالتعاون مع الدنمارك والسويد في حادثة التيار الشمالي 1و2

تعتزم كل من ألمانيا والدنمارك والسويد إنشاء فريق تحقيق مشترك لكشف ملابسات ما حدث على خط أنابيب نورد ستريم 1و2.

حيث أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيذر في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم سونتاج" نشرت يوم السبت. أن "جميع الدلائل تشير لتعرض تياري الشمال للتخريب". مضيفة "نريد الآن تشكيل فريق تحقيق مشترك - مجموعة تحقيق مشتركة وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، والتي سترسل إليها الدول الثلاث محققيها". وقالت إن خبراء البحرية وضباط الشرطة والمخابرات سيعملون في المجموعة.

بالإضافة لذلك، قالت الوزيرة إن ألمانيا، جنبا إلى جنب مع الدنمارك وبولندا والسويد، تقوم بدوريات في مياه البحر: "نحرص على إظهار أكبر قدر ممكن من التواجد". وفقا لها، تشارك جميع السفن الموجودة تحت تصرف الشرطة الاتحادية في ألمانيا في الدوريات.

المصدر: تاس