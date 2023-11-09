بوتين يهنئ موظفي وزارة الداخلية على الشجاعة والبطولة والاحترافية خلال العملية الخاصة (فيديو)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضباط وعناصر وزارة الداخلية الروس بمناسبة عيدهم الوطني، مشيرا من خلالها إلى الشجاعة والبطولة التي أظهروها خلال العملية العسكرية الخاصة.

وشكر الرئيس بوتين قيادة وأفراد وزارة الداخلية على شجاعتهم وبطولتهم، وقال: "أود أن أشكر قيادة وأفراد وزارة الداخلية والموظفين المدنيين على عملهم الواضح وحسب الأصول وعلى الشجاعة والبطولة التي أظهرها موظفو وزارة الداخلية خلال العملية الخاصة".

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وأضاف: "أنا واثق من أنكم ستستمرون في حل المهام الموكلة إليكم بحرفية ومسؤولية".

تجدر الإشارة إلى أن تهنئة الرئيس تزامنت مع يوم ضباط الشؤون الداخلية والذي يتم الاحتفال به في 10 نوفمبر من كل عام.

ويوم أمس، منح الرئيس بوتين، رتب الضباط الأمراء (جنرالات) لـ 44 ضابطا من هيئات الشؤون الداخلية والقوات المسلحة الروسية.

وتم نشر المراسيم الخاصة بذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للوثائق القانونية التابع للكرملين.

المصدر: RT