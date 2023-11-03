بوتين: روسيا تدافع عن قيمها الأخلاقية ولغتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تدافع الآن عن قيمها الأخلاقية وثقافتها ولغتها، وتساعد سكان دونباس والمناطق الجديدة في القيام بذلك.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين خلال لقاء مع التشكيل الجديد للمجلس الاجتماعي الروسي في موسكو اليوم الجمعة.

وفي مقارنة بين أحداث اليوم والنضال التاريخي من أجل استقلال روسيا في عهد الأمير ألكسندر نيفسكي (القرن الـ13)، قال بوتين: "في نواح عديدة، يحدث الشيء نفسه اليوم، عندما نقول إننا ندافع عن قيمنا الأخلاقية وتاريخنا وثقافتنا ولغتنا، بما في ذلك من خلال مساعدة إخواننا وأخواتنا في دونباس ونوفوروسيا في القيام بذلك".

وأضاف أن "هذا بالذات هو "مفتاح (لفهم) الأحداث التي نشهدها اليوم".

المصدر: "نوفوستي"