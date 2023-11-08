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بوتين يمنح رتب جنرالية لـ 44 من ضباط الشرطة والجيش

أخبار روسيا

بوتين يمنح رتب جنرالية لـ 44 من ضباط الشرطة والجيش
Sputnik
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رتب الضباط الأمراء (جنرالات) لـ 44 ضابطا من هيئات الشؤون الداخلية والقوات المسلحة الروسية.

وتم نشر المراسيم الخاصة بذلك على موقع الإلكتروني الرسمي للوثائق القانونية التابع للكرملين.

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ووفقا للوثائق، تم منح رتبة فريق شرطة لستة ضباط ولواء شرطة – لـ 21 ضابطا من ضباط هيئات الشؤون الداخلية، وكذلك رتبة لواء لضابط في القوات الداخلية، ورتبة لواء لضابط في الهيئات العدلية.

كما تم منح رتبة فريق أول لأحد ضباط القوات المسلحة الروسية، ورتبة فريق لثلاثة ضباط ورتبة لواء لـ11 ضابطا من ضباط الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي

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