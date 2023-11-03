"محض وقاحة".. بوتين يعلق على دور الغرب في محاولة تنظيم "مذابح يهودية" في روسيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف الغرب الذي يدعم إسرائيل وفي الوقت نفسه يحرض على "مذابح يهودية" في روسيا، بأنه "محض وقاحة".

في تصريحات أدلى بها بوتين خلال لقاء مع التشكيل الجديد للمجلس الاجتماعي الروسي في موسكو اليوم الجمعة، تطرق بوتين إلى الأحداث التي وقعت في داغستان حيث اقتحم حشد مطار محج قلعة بحثا عن "يهود" على متن رحلة وصلت من تل أبيب، والتي جاء تحت تأثير دعوات استفزازية على شبكات التواصل الاجتماعي صدرت من الخارج، بما في ذلك من أوكرانيا.

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وقال الرئيس الروسي: "في هذا الصدد، أنا بالطبع مندهش من موقف هؤلاء من وراء المحيط. فهم يعلنون دعم يهود إسرائيل، لكن في نفس الوقت يحاولون وبأيدي عملائهم من أوكرانيا، تنظيم مذابح يهودية في بلدنا. إنها محض وقاحة لا مثيل لها.. هذا الأمر يتجاوز كونه من مظاهر ازدواجية المعايير.. ولا أعرف حتى كيف يمكن وصفه. إنه نوع من الوعي المشوه".

وتابع بوتين: "هذا دليل على أنهم يسعون وراء مصالحهم الخاصة، وليس مصالح الشعوب أو البلدان الأخرى. في هذه الحالة، مصلحتهم هي محاربة روسيا وزعزعتها من الداخل".

المصدر: RT