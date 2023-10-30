القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في داغستان

أعلنت مديرية وزارة الداخلية الروسية في دائرة شمال القوقاز الفدرالية عن القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب بمطار محج قلعة في جمهورية داغستان.

وقالت مديرية الداخلية في بيان لها، يوم الاثنين أن "وزارة الداخلية وإدارة جهاز الأمن الفدرالي ولجنة التحقيقات الروسية في جهورية داغستان تواصل أعمال البحث والتحقيقات الرامية إلى تحديد هوية مدبري أعمال الشغب في مطار محج قلعة والمشاركين فيها، وإلقاء القبض عليهم".

وأكدت أنه "حتى اللحظة تم توقيف 83 شخصا ممن شاركوا في الأعمال المخالفة للقانون".

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وأضافت أن أفراد الشرطة قاموا بأكثر من 50 عملية تفتيش وصادروا معدات وهواتف تتضمن الأدلة على مشاركة الموقوفين في أعمال الشغب.

وأكدت الداخلية أن "الأوضاع في المنطقة تحت سيطرة أجهزة الأمن، وسيتم قطع دابر أي محاولات لتعقيدها".

يذكر أن مجموعة من المحتجين اقتحمت مطار محج قلعة بجمهورية داغستان، ليلة الأحد، عشية وصول طائرة قادمة من تل أبيب، بحثا عن موطني إسرائيل واليهود، ومعبرين عن غضبهم إزاء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووقعت اشتباكات بين المحتجين وأفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، الاستخبارات الغربية بالتحريض على أعمال الشغب في روسيا.

المصدر: نوفوستي