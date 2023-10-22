حاكم سيفاستوبل يصف الأنباء حول وقوع انفجارات في المدينة بأنه محض كذب.

نفى حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف المعلومات المتداولة حول ثمة انفجارات شهدتها المدينة، واصفا الأنباء بأنها بعيدة عن الحقيقة.

وكتب رازفوزاييف على قناته على "تلغرام": مرة أخرى ها هو الذباب الإلكتروني الأوكراني يُروج الأكاذيب، لقد نشروا مقطع فيديو وقالوا إنه انفجار وقع في سيفاستوبول.. هذا كذب، المدينة لم تشهد أية انفجارات.

كما وصف رازفوزاييف المعلومات المتداولة حول تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية بأنها زائفة، موضحا أن "قوات الدفاع الجوي كانت في حالة تأهب، لكن لم تصل إلينا أي أهداف جوية اليوم".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لا ينبغي علينا أن نمرر هذه الافتراءات، لأن القنوات التلفزيونية المعادية سوف تثير ضجة وحكايات خيالية حول هذا الموضوع، لإبقاء الجمهور في حالة من الترقب والتشويق الزائف".

وخلال النهار دوت صافرات الإنذار عدة مرات في سيفاستوبول للتحذير من غارة جوية معادية، وتم تعليق حركة وسائل النقل العام لبعض الوقت، لكن في وقت لاحق تم إلغاء الإنذار، وعادت الحياة لطبيعتها.

المصدر: ريا نوفوستي