بوتين يلتقي رئيس الحكومة الانتقالية الباكستانية في بكين

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الانتقالية الباكستانية، أنوار الحق كاكر، في بكين.

وأشار بوتين خلال اللقاء إلى أن روسيا أرسلت إلى باكستان مليون طن من الحبوب، مؤكدا على الشراكة الودية بين روسيا وباكستان.

يذكر أن هذا هو الاجتماع الشخصي الأول للطرفين منذ أن أدى أنوار الحق كاكر اليمين الدستورية كرئيس للحكومة الانتقالية، في 14 أغسطس 2023.

وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد".

المصدر: RT