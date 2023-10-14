صحفية أوكرانية: الجيش الروسي يشن هجوما على جميع المحاور

كتبت الصحفية الأوكرانية سفيتلانا مورينيتس في مجلة Spectator البريطانية، أن القوات الأوكرانية تبيّن أنها لم تكن مستعدة لهجوم واسع النطاق يشنه الجيش الروسي.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن الهجوم الروسي كان مفاجأة غير سارة بالنسبة للجانب الأوكراني.

وأضافت أن الجيش الروسي سيعمل على اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية قبل حلول الشتاء وأن أكثر من مئة اشتباك وقعت في اليوم الماضي.

وأكدت أن أهم المواجهات تجري في الوقت الراهن بالقرب من مدينة أفدييفكا شمالي مدينة دونيتسك.

وأضافت أن الجيش الروسي يسعى في هذه المنطقة لتقييد حركة القوات الأوكرانية وقطع الإمدادات عنها.

وأكدت أن العسكريين الأوكرانيين يصفون الوضع في المنطقة بـ"جهنم" ويخشون اختراقا محتملا لخط المواجهة.

وحولت القوات الأوكرانية أفدييفكا إلى منطقة محصنة تقصف منها المناطق السكنية في دونيتسك.

المصدر: mk