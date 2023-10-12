تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ترقب معركة حاسمة للسيطرة على أفدييفا، لن تكون أقل صعوبة ودموية من معركة باخموت.

وجاء في المقال: يستمر التمهيد المدفعي والغارات الجوية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أقوى منطقة محصنة في أفدييفكا لليوم الثاني.

ويرى الخبير العسكري، الضابط السابق في الجيش الأمريكي ستانيسلاف كرابيفنيك، أن أفدييفكا يمكن أن تتحول في المستقبل القريب إلى باخموت ثانية.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن، بالطبع، تسمية تقدم القوات الروسية بهجوم كبير. فالقوات المسلحة الأوكرانية تقاوم بعناد. ووفقا للخبراء، قد يكون يوم 12 أكتوبر هو اليوم الحاسم لهذه العملية الموضعية.

وبحسب كرابيفنيك، فإن الخطوات التالية نحو منطقة أفدييفكا المحصنة والتي تسيطر عليها لقوات المسلحة الأوكرانية تعتمد بشدة على ما إذا كان هناك سكان مدنيون في المدينة.

فقال: "على سبيل المثال، يهاجم الجيش الإسرائيلي الآن غزة ولا يفكر في السكان على الإطلاق، فهو ببساطة يدمر كل شيء ويسويه بالأرض قبل بدء الهجوم. نحن لا نتصرف مثل الإسرائيليين. إذا كان هناك مدنيون في المدينة، فسيتعين علينا التحرك ببطء أكبر. ولهذا السبب، قد نعاني من خسائر أكثر خطورة، لأنه سيتعين علينا يدويًا، كما يقولون، تطهير كل مبنى في منطقة أفدييفكا المحصنة".

"إذا لم يكن هناك مدنيون، فسيكون الأمر أسهل بالنسبة لنا. أولا، نحتاج إلى تدمير جميع المواقع حيث يمكن للعدو أن يتحصن، ثم السيطرة على المنطقة".

ما الذي يحدث الآن ويمكن تسميته بجس نبض الجبهة قبل هجومنا؟

نعم. قبل الهجوم، هناك دائمًا جس نبض للجبهة. نحن نفحص الأماكن التي يستمر فيها الدفاع النشط من قبل العدو، وأين تقع المواقع التي كانت تحت سيطرتنا في "المنطقة الرمادية".

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