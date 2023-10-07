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تفجير سيارة في خيرسون وإصابة مسؤول حزبي

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تفجير سيارة في خيرسون وإصابة مسؤول حزبي
مدينة نوفايا كاخوفكا (صورة أرشيفية)
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أفاد السناتور الروسي إيغور كاستوكيفيتش بأن مسؤولا في فرع حزب "روسيا الموحدة" في مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون، أصيب بجروح بالغة بعدما تعرضت سيارته لتفجير صباح اليوم السبت.

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وقال كاستيوكيفيتش في تسجيل مصور إن تفجيرا ضرب سيارة السكرتير التنفيذي لفرع نوفايا كاخوفكا لحزب "روسيا الموحدة" فلاديمير مالوف (من مواليد عام 1957).

وأشار إلى أن مالوف نقل إلى المستشفى في حالة بالغة الخطورة، مضيفا أنه يجري العمل على تحديد ملابسات الحادث.

ووصف كاستيوكيفيتش الهجوم بأنه "عمل إرهابي يستهدف السكان المدنيين وأولائك الذين يبنون الحياة السلمية في مقاطعة خيرسون"، وهي إحدى المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا قبل عام تقريبا.

وفي أغسطس أعلنت سلطات نوفايا كاخوفكا مقتل فيتالي غور، نائب رئيس إدارة المدينة، بعد تعرضه لعملية اغتيال.

المصدر: RT

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