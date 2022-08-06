اغتيال نائب رئيس إدارة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون

أعلن رئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير ليونتييف، مقتل فيتالي غور، نائب رئيس إدارة نوفايا كاخوفكا في المقاطعة ، بعد تعرضه لعملية اغتيال.

وقال ليونتييف: "لقد مات غور على حد علمي. كان في المستشفى. وحاول الأطباء العسكريون إنقاذ حياته".

وأشار على أن غور كان يعمل على ترميم المدينة والمنطقة بعد القصف الصاروخي الأوكراني، وكان يعمل "بشكل رائع".

وهاجم مجهولون غور بالقرب من منزله في وقت سابق من اليوم السبت، وأطلقوا النار عليه عدة مرات.

المصدر: نوفوستي