استطلاع: 79% من الروس يؤيدون بوتين

أظهر استطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام "فتسيوم" أن غالبية الشعب الروسي بنسبة 79% واثقون من قدرة الرئيس فلاديمير بوتين، على ضمان الاستقرار، ويؤيدونه كرئيس لبلادهم.

وقدم مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام "فتسيوم" بيانات من استطلاع أجراه معهد الخبراء للبحوث الاجتماعية "EISR"، حول تقييمات أنشطة بوتين.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه المركز فإن أكثر من نصف الروس 79% يؤكدون أن بوتين أكثر ملاءمة لمنصب رئيس البلاد.

كما أوضح الاستطلاع تأكيد 72% من المواطنين أن بوتين يفعل الكثير من أجل البلاد والشعب، وأن 21% آخرين لم يشاركوهم في ذلك.

وأضاف المركز أن ثلاثة أرباع الشعب الروسي واثقون من قدرة بوتين على ضمان الاستقرار والتنمية في البلاد بنسبة 74%.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لنتائج الاستطلاع، أجاب 89% من سكان روسيا بأن بوتين هادئ، و87% على أنه نشيط وحيوي، فيما أكد 86% أنه قوي الإرادة وحاسم، و80% آخرون وصفوه بالحكيم.

وما يقرب من ثلاثة أرباع 74% من المستطلعين، يصفون بوتين بأنه صادق ومحترم، وله قدرة عالية على الاستماع واحترام آراء الآخرين.

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المصدر: RT