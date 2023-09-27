بوشيلين: القوات الروسية تدمر وحدات من قوات كييف جنوب أرتيوموفسك

أكد رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، قيام وحدات القوات الروسية بتحسين مواقعها القتالية على الجانب الشمالي لمدينة أرتيوموفسك بالقرب من قرية أوريخوفو-فاسيليفكا.

وفي سياق متصل، كشف دينيس بوشيلين عن إيقاف القوات الروسية كافة محاولات قوات كييف لاختراق الدفاعات الروسية على الجناح الجنوبي من أرتيوموفسك في منطقة بلدات كليشيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا في الجمهورية.

إقرأ المزيد

وأشار رئيس جمهورية دونيتسك إلى أنّه تم تدمير جزء من تلك القوات الأوكرانية المهاجمة.

وأضاف: "محور أرتيوموفسك يقع على الجهة اليمنى للمدينة. لقد اكتشفنا محاولات العدو لطرد وحداتنا إلى الخارج على طول الخط: أندريفكا، وكورديوموفكا، وكليششيفكا، وهم يصبّون اهتمامهم في المقام الأول على خطوط السكك الحديدية".

وأردف قائلا: "لم يحقّق العدو أي نتيجة إيجابية، وتم تدميره جزئياً وإعادة ما تبقى من قواته إلى مواقعها الأصلية".

وفي الوقت نفسه، قامت الوحدات الروسية بتحسين مواقعها على الجانب الشمالي من أرتيوموفسك في قرية أوريخوفو-فاسيليفكا.

وقبل يومين فقط، أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف أن القوات المسلحة الروسية حرّرت قرية أوريخوفو-فاسيليفكا شمال غربي مدينة أرتيوموفسك.

المصدر: تاس