مسؤول: القوات الروسية حسنت مواقعها في 3 محاور بجمهورية دونيتسك

صرح رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، بأن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها في محاور أفدييفكا وماريينكا وأرتيوموفسك.

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وقال بوشيلين في بث قناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الثلاثاء: "أما محوري أفدييفكا وماريينكا فوقع هناك تحسين موضوعي للمواقع خلال الساعات الـ24 الأخيرة. الآن تم هناك ليس فقط توسيع المنطقة الرمادية بل وتم تدمير عدد من معاقل العدو. إنه محور كراسنوغوروفكا وفوديانويه".

وأضاف أن الوحدات الروسية تقدمت وتحاول الآن الاحتفاظ بمواقعها على الجانب الشمالي من مدينة أرتيموفسك وعلى وجه الخصوص في مناطق التجمعات السكنية السابقة أوريخوفو-فاسيلييفكا وبيرخوفكا.

وأردف: "لم يدرك العدو أمس ما يجب عليه عمله لأنه ركز جهوده على الجانب الجنوبي. وهناك هجوم من الجانب الشمالي. لكن أعتقد أن هذه ليست آخر المفاجآت من جنودنا".

وتابع أنه لا توجد هناك حتى الآن أي تغيرات جذرية في محور أوغليدار، موضحا أن القوات الأوكرانية تقوم بجمع "قوات معينة" وتحاول إجراء التناوب.

كما أكد أن ما لا يقل عن 3 كتائب وصلت إلى محور كراسني ليمان، محذرا من احتمال "حدوث تصعيد ما" هناك.



المصدر: نوفوستي