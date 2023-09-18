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تحذير عاجل في مصر من دواء خطير مهرب من الخارج

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تحذير عاجل في مصر من دواء خطير مهرب من الخارج
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حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية من عبوات مهربة لا تخص السوق المصرية من حقنة أوبديفو بتركيز 100 ملجم/10 مل و40 ملجم/4 مل، مستخدمة في علاج السرطان.

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وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، أن العبوات المهربة من حقنة أوبديفو بتركيزها 100 ملجم/10 مل تحمل تشغيلة رقم ABU9396-ABL2402-ABY8672، والعبوات المهربة من حقنة أوبديفو تركيز 40 ملجم/4 مل، تحمل تشغيلة رقم ABU9391.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن الفروق بين العبوات الأصلية وتلك المهربة تتمثل في عدم وجود بيانات للجهات المستورِدة والمعتمدة من قبل الهيئة على العبوات المهربة وعدم تدوين RX على الجزء الأزرق العلوي من العبوة.

يذكر أن حقنة أوبديفو بتركيزها 100 ملجم/10 مل و40 ملجم/4 مل، تستخدم تحت إشراف طبي في علاج حالات السرطان من خلال تثبيط نشاط جزيء يسمى PD-1، وهو بروتين مسئول عن منع خلايا الجهاز المناعي التائية من التعرف على الأنسجة والخلايا السرطانية ومهاجمتها.

وكانت قد حذرت هيئة الدواء المصرية في وقت سابق من عبوات مقلدة بالسوق المصري من دواء برونشيكم إلكسير، المستخدم تحت إشراف طبي في علاج أمراض الجهاز التنفسي.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، أن العبوات المقلدة من دواء برونشيكم إلكسير تحمل تشغيلة رقم CEG053 - CEG077.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور عن طريق حفر APG أسفل الزجاجة الداخلية في العبوات المقلدة.

المصدر: القاهرة 24

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