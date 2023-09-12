مصر تضع مادة مميتة تفوق قوة المورفين على جدول المخدرات

كشف مدير المركز المصري للدراسات الدوائية علي عبد الله، استخدامات مادة 2 ميثيل إيه بي 237، بعد إدراجها اليوم في الجدول رقم 3 الملحق بقانون 182 لسنة 1960، من قبل هيئة الدواء المصرية.

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وأوضح الدكتور علي عبدالله، أن مادة 2 ميثيل إيه بي 237 هي مادة أفيونية مصنعة، غير مستخلصة طبيعيا، وهي أقوى أربع مرات من المورفين المستخدم في التسكين.

وأضاف مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، أن مادة 2 ميثيل إيه بي 237 لها قدرة إدمانية عالية، ومميتة؛ لتأثيرها السلبي على المركز التنفسي، مؤكدا على عدم وجود مستحضر علاجي يحتوي على تلك المادة في السوق الدوائية المصرية.

وأردف الدكتور علي عبد الله، بأن تلك المادة الأفيونية المصنعة لم تحصل على أي ترخيص من هيئة الدواء المصرية للاستخدام الدوائي، معللا سبب إدراجها جدول مخدرات لوجود سند قانوني لاستخدام هذه المادة حال استيرادها أو تصنيعها أو إدخالها في دواء آخر.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم برقم 177، قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم 476، وقرار رقم 477، بشأن إضافة مادتي كاريزوبرودول وتراي زولو بنزوديازبين والمواد المشتقة منها تضاف وأملاحها، ونظائرها، واستراتها، وإيثراتها، وأملاح نظائرها، واستراتها، ومستحضراتها، أينما وجدت إلى الفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960 وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المصدر: القاهرة 24