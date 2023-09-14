 
مباشر

تسرّب للغاز في أنابيب بيستشاني أوميت جنوب روسيا (فيديو)

أخبار روسيا

تسرّب للغاز في أنابيب بيستشاني أوميت جنوب روسيا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1l2

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تسرب للغاز أعقبه حريق في خط أنابيب بيستشاني أوميت - ستوروزيفكا بمقاطعة ساراتوف جنوب روسيا والجنوب الشرقي من العاصمة موسكو لم يسفر عن وقوع إصابات.

وجاء في بيان عن شركة "غازبروم ترانس غاز ساراتوف": "سجل انخفاض لضغط الغاز نجم عن تسرب في أنبوب قطره 1000 مم، وهو الخط الأول من أنابيب بيستشاني أوميت-ستوروجيفكا، أعقبه حريق في عشب المنطقة قرب قرية كراسني أوكتيابر. وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق الممتد على هكتارين".

إقرأ المزيد
قتيلان و6 جرحى بانفجار في حقل نفط في سيبيريا
قتيلان و6 جرحى بانفجار في حقل نفط في سيبيريا

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"