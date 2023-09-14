تسرّب للغاز في أنابيب بيستشاني أوميت جنوب روسيا (فيديو)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تسرب للغاز أعقبه حريق في خط أنابيب بيستشاني أوميت - ستوروزيفكا بمقاطعة ساراتوف جنوب روسيا والجنوب الشرقي من العاصمة موسكو لم يسفر عن وقوع إصابات.

وجاء في بيان عن شركة "غازبروم ترانس غاز ساراتوف": "سجل انخفاض لضغط الغاز نجم عن تسرب في أنبوب قطره 1000 مم، وهو الخط الأول من أنابيب بيستشاني أوميت-ستوروجيفكا، أعقبه حريق في عشب المنطقة قرب قرية كراسني أوكتيابر. وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق الممتد على هكتارين".

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المصدر: RT