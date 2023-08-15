قتيلان و6 جرحى بانفجار في حقل نفط في سيبيريا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بجروح نتيجة انفجار وقع مساء الاثنين في حقل نفط بدائرة خانتي مانسي ذات الحكم الذاتي في غرب سيبيريا، حسب السلطات المحلية الروسية.

وذكرت وزارة الصحة المحلية عبر "تلغرام" صباح اليوم الثلاثاء أن المصابين الذين خلفهم الانفجار الذي تلاه حريق في حقل النفط، تتراوح حالاتهم بين خطيرة وخطيرة للغاية، مضيفة أنهم يتلقون كل المساعدة الطبية اللازمة.

وقالت لجنة التحقيق في دائرة خانتي-مانسي الثلاثاء إن الانفجار وقع بسبب "انتهاك قواعد السلامة أثناء أعمال الترميم والبناء"، مؤكدة وفاة شخص واحد في الموقع ونقل عدد من المصابين إلى المستشفى.

المصدر: وكالات