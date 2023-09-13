الدفاع الروسية تكشف عن مصير سفينتين تعرضتا لهجوم أوكراني

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إنه سيتم بالكامل إصلاح وإعادة تأهيل السفينتين الحربيتين اللتين تضررتا خلال الغارة الأوكرانية على سيفاستوبول.

وأضاف المصدر: "السفينتان الحربيتان اللتان تضررتا نتيجة الهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة سيفاستوبول يوم 13 سبتمبر، كانتا قيد الصيانة والإصلاح في ورشة لصيانة السفن. سيتم لاحقا إصلاح السفينتين بالكامل وستواصلان الخدمة القتالية في الأسطول".

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أفادت سلطات سيفاستوبول فجر اليوم الأربعاء بإصابة 24 شخصا واندلاع حريق في مصنع للسفن جراء هجوم صاروخي أوكراني على المدينة الليلة الماضية.

وذكر حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف عبر "تلغرام" أنه بعد الساعة الثالثة فجرا تعرضت المدينة لهجوم صاروخي أوكراني تصدت له الدفاعات الجوية. وأضاف أن حريقا اندلع في الجزء الجنوبي لمصنع سيفاستوبول للسفن.

في فترة ما بعد الظهر، أوضح الحاكم أنه تم إخماد الحريق في سيفمورزافود بعد هجوم ليلي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.

وتقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بطائرات بدون طيار وتقوم بأعمال تخريبية. وتم في وقت سابق فرض مستوى "أصفر" من الخطر الإرهابي في مقاطعات مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود وشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

المصدر: نوفوستي