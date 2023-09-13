أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة في مقاطعة تفير

أفاد المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة تفير المجاورة لمقاطعة موسكو بإسقاط مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق منطقة كوناكوفسكي بالمقاطعة.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية في 13 سبتمبر الجاري بتدمير طائرة بدون طيار في أراضي منطقة كوناكوفسكي بمقاطعة تفير. ولم تقع هناك إصابات".

وأضاف أن أفراد الطوارئ يعملون حاليا في مكان الحادث.

وتابع: "كلف حاكم (المقاطعة) إيغور رودينيا، الهيئات المحلية بتقديم كل المساعدات الممكنة لهم".

المصدر: تاس