أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا، مساء الاثنين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه "تم يوم 28 أغسطس في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مواقع داخل أراضي روسيا الاتحادية".

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وأكدت إسقاط الطائرة بوسائل الدفاع الجوي في مقاطعة بيلغورود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الليلة الماضية عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك المتاخمة لأراضي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع كذلك عن إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في القرم صباح الاثنين.

كما أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين عن إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من مدينة ليوبرتسي بضواحي موسكو صباح الاثنين أيضا.

المصدر: RT