"فَشلتْ مرّة أخرى".. السفارة الروسية لدى مصر ترد على ادعاءات بلينكن

أصدرت سفارة روسيا لدى مصر بيانا ردت من خلاله على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد أن ادعى أن روسيا دمرت أطنانا من الحبوب في أوكرانيا كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.

وقالت السفارة الروسية "إن المحاولة غير المدروسة من الدعاية الأمريكية لاتهام روسيا بالإضرار بمصالح مصر التي نعتبرها شريكا استراتيجيا، فشلت مرة أخرى".

وأضافت "لقد كان من الواضح منذ الفترة الطويلة لجميع العقلاء أننا لا نضرب البنية التحتية المدنية على عكس الإرهابيين الأوكرانيين، الذين يوجهون الطائرات بدون طيار إلى المنازل الروسية".

وتابعت قائلة: "أما بالنسبة للأمن الغذائي لأصدقائنا المصريين فإننا نبذل كل جهد ممكن لضمانه، ونبقي مصدرا رئيسيا للعديد من المحاصيل الزراعية لمصر".

وأكدت أنه وخلال العام الماضي شحن الموردون الروس 8.1 مليون طن من الحبوب إلى مصر، ومؤخرا وصلت إلى ميناء دمياط سفينة أخرى قادمة من روسيا تحمل على متنها 26 ألف طن قمح.

🇷🇺🇪🇬أما بالنسبة للأمن الغذائي لأصدقائنا فإننا نبذل كل جهد ممكن لضمانه، ولا نزال ان نبقي مصدرا رئيسيا للعديد من المحاصيل الزراعية. وخلال العام الماضي، شحن الموردون الروس 8.1 مليون طن من الحبوب. واخيرا وصلت إلى ميناء دمياط سفينة اخرى قادمة من روسيا تحمل على متنها 26 ألف طن قمح. pic.twitter.com/DULmQ8drW2 — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) August 26, 2023

وزعم بلينكن في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن "الكرملين دمر 13 ألف طن أخرى من الحبوب كانت متجهة إلى إطعام الناس في مصر ورومانيا.. الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم".

The Kremlin has destroyed yet another 13,000 tons of grain headed to feed people in Egypt and Romania. Russia’s attacks on Ukrainian grain storage, ships, and ports are starving the world. Putin’s senseless war reaches far beyond Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 23, 2023

وبعد يومين من تصريحات بلينكن، رست السفينة "SABEEL STAR" بميناء دمياط المصرية قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص في مصر، ليتم الكشف عما يروجه وزير الخارجية الأمريكي من أكاذيب حول روسيا.

وتعرض بلينكن لهجوم واسع على التدوينة التي قام بنشرها، حيث تساءل البعض عن إثبات الأمر، وقلل البعض الآخر من حديثه واعتبره مجرد "حثالة".

المصدر: RT