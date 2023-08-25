هجوم كبير على بلينكن بسبب استغلاله مصر للهجوم على روسيا.. وسفينة تفضح أكاذيبه

تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لهجوم كبير على صفحته على موقع "إكس"، بعدما ادعى أن روسيا دمرت أطنانا من الحبوب في أوكرانيا، كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.

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وقال بلينكن، في تدوينة على موقع إكس، يوم الأربعاء، إن: "الكرملين دمر 13 ألف طن أخرى من الحبوب كانت متجهة إلى إطعام الناس في مصر ورومانيا.. الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم".

وبعد يومين من تصريحات بلينكن، رست السفينة SABEEL STAR بميناء دمياط المصرية قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص في مصر، ليتم الكشف عما يروجه وزير الخارجية الأمريكي من أكاذيب حول روسيا.

The Kremlin has destroyed yet another 13,000 tons of grain headed to feed people in Egypt and Romania. Russia’s attacks on Ukrainian grain storage, ships, and ports are starving the world. Putin’s senseless war reaches far beyond Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 23, 2023

وتعرض بلينكن لهجوم واسع على التدوينة التي قام بنشرها، حيث تساءل البعض عن إثبات الأمر، وقلل البعض الآخر من حديثه واعتبره مجرد "حثالة".

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119119 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175794 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح، متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار آخر أفرغ 25 حاوية بسعة 40 قدما، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5877 شاحنة.

ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية رغم الأزمة الأوكرانية بكمية ضخمة من القمح، رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية.

المصدر: مصراوي + RT