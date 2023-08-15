إغلاق حديقة "زاريادي" في العاصمة الروسية بسبب طرد مشبوه

أعلن موقع حديقة "زاريادي" تعليق عمل الحديقة في العاصمة الروسية موسكو بسبب معلومات حول وجود طرد مشبوه .

وقال إدارة الحديقة إن المتنزه مغلق مؤقتا بسبب المعلومات الواردة حول وجود طرد مشبوه، وتم إجلاء الموظفين والزائرين، وتعمل السلطات المختصة في مكان الطرد حاليا.

وصرح مصدر في الحديقة لـRT بأنه لم يتم تأكيد المعلومات حول التهديد في حديقة "زاريادي" في موسكو.

وأشار إلى أن الحديقة عادت للعمل مجددا بشكل طبيعي.

المصدر: تاس+RT