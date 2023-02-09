رئيسة تحرير شبكة RT تؤكد تلقيها طردا مشبوها

أكدت رئيسة تحرير شبكة RT مرغريتا سيمونيان، صحة التقارير التي تفيد بأنها تلقت طردا مشبوها.

وأكدت سيمونيان منشورا لقناة Baza على "تيلغرام"، والذي كشف عن استدعاء دائرة الأمن التابعة لشبكة RT مهندسي المتفجرات بسبب طرد مشبوه يحتوي على كتابين عن الأرثوذكسية.

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وقالت سيمونيان على "تيلغرام": "فيما يتعلق بتسريب قناة Baza حول طرد معين تم إرساله إلي... أنا تحت حماية الدولة منذ وقوع حادث مقلق معروف، وبالتالي فإن رجال الشرطة هم المسؤولون عن مسألة الطرود المرسلة إلي، وكذلك تحركاتي، وليس أنا نفسي ولا حتى خدمة الأمن لدينا".

وأشارت إلى أن "الأشخاص الطيبين الذين يرتدون الزي العسكري" اعتبروا الطرد مشبوها، بينما سرب أشخاص أشرار آخرون تقريرا مقابل المال.

المصدر: نوفوستي