سيمونيان: على من يخاف "لاهاي" ألا يدخل الغابة

انتقدت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان من يشككون في شن مزيد من الضربات على البنى التحتية العسكرية وقطاع الطاقة في أوكرانيا، نظرا لتأثيرها على حياة السكان في المدن.

جاء ذلك خلال ظهورها في برنامج الإعلامي الروسي الشهير فلاديمير سولوفيوف، حيث أعربت عن عدم تفهمها للوداعة التي يتصف بها البعض في علاقته بالأزمة متسائلة: "ها نحن مرة أخرى طيبون مهذبون ووديعون ومائلون دائما للثقة. فهل يصح ذلك الآن؟"

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وتابعت: "الآن، ونحن نرى كيف يتم تدمير البنى التحتية التي تساعد أوكرانيا على القتال وقتل شعبنا والاعتداء على أراضينا كل يوم"، وبينما "يستعد الأوكرانيون للاستيلاء على أراضينا في شبه جزيرة القرم، لم يعد أمامنا سوى القصف. نحن نقصف كل يوم. ويعلم الله أننا لم نكن نريد ذلك، ولا أحد يريد ذلك. بل إنني أعلم على وجه اليقين أن السلطات لم تكن تريد ذلك".

وأشارت سيمونيان إلى البعض ممن قالت إنها تعرفهم جيدا، حتى في الدوائر العليا للسلطة، وقالت إنهم يصيبونها بالدهشة من فرط حساسيتهم تجاه "ما سيقولونه هناك" (في الغرب)، و"يخشون تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية".

وأكدت على ضرورة عدم الالتفات إلى ما "يقولونه هناك"، وعدم الخوف من "لاهاي"، وإنما "يجب علينا الخوف من الخسارة، والخوف من الفضيحة، والخوف من خيانة شعبنا. أما إذا حدث وخسرنا، فإن (لاهاي) افتراضيا أو عمليا ستكون من نصيب حتى عامل النظافة الذي ينظف خلف جدار الكرملين".

وأشارت سيمونيان إلى أن حقيقة أن منطقة أخرى في كييف ستبقى بدون كهرباء لن تغير من حجم الكارثة التي يمكن أن تحدث حال وقع المستحيل وخسرت روسيا الحرب. وأنهت مداخلتها: "على من يخاف من (لاهاي) ألا يدخل الغابة" في إشارة إلى محكمة العدل الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة في مدينة لاهاي.

وكانت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا قد علقت على تصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بمقتطفات من المتحدث باسم "الناتو" أثناء الهجوم على صربيا في عام 1999، الذي قال حينئذ: "إذا كان ميلوشوفيتش يريد حقا أن يحصل مواطنوه على الماء والكهرباء، فكل ما عليه القيام به هو قبول شروط (الناتو)، وسنوقف هذه الحملة. وحتى يفعل ذلك، سنواصل مهاجمة الأهداف التي تزود جيشه بالكهرباء، وإذا كان لهذا الأمر عواقب على السكان، فتلك مشكلته".

المصدر: RT