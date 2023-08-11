استطلاع يظهر نسبة المواطنين الروس الواثقين ببوتين

أظهر استطلاع جديد للرأي العام أن 77.3٪ من الروس يثقون برئيس البلاد فلاديمير بوتين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه صندوق "الرأي العام"، أن 74٪ من المشاركين يوافقون على أنشطة وأداء عمل الرئيس، بينما 15.5٪ لا يوافقون.

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كما أعرب 77.3٪ من المشاركين عن ثقتهم في بوتين، بينما أعرب 18.3٪ عن عدم ثقتهم.

وأظهر الاستطللاع أن بوتين أصبح السياسي الأكثر شعبية من حيث ثقة المواطنين به وبنسبة بلغت 37.1٪.

وأجري هذا الاستطلاع في الفترة من مايو إلى يوليو 2023 الماضي بمشاركة 1600 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

المصدر: نوفوستي