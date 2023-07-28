بوتين يمنح وسام الشجاعة للمراسل العسكري روستيسلاف جورافليف بعد مقتله

منح الرئيس فلاديمير بوتين، وسام الشجاعة لمراسل وكالة "نوفوستي" العسكري روستيسلاف جورافليف بعد مقتله، ونشر مرسوم خاص بذلك على موقع الكرملين في الإنترنت.

وجاء في المرسوم الرئاسي: "لقاء الشجاعة والتفاني خلال أداء الواجب المهني، تم منح وسام الشجاعة لروستيسلاف جورافليف- المراسل العسكري في المؤسسة الحكومية الفيدرالية الموحدة "وكالة الأنباء الدولية- روسيا سيغودنيا" (بعد موته)".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف شنت في 22 يوليو الجاري قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "نوفوستي" للأنباء، عندما كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من الصحفيين تعرضت لقصف بالذخائر العنقودية، ما أسفر عن إصابة 4 منهم، فيما توفي الصحفي روستيسلاف جورافليف، خلال إجلائهم إلى المستشفى الميداني، متأثرا بجروح نجمت عن شظية ذخيرة عنقودية.

المصدر: نوفوستي