سقطت 57 شجرة وتضررت 55 سيارة بسبب سوء الأحوال الجوية بموسكو

قال مصدر في خدمات الطوارئ بالعاصمة الروسية، إنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ترافق ذلك منذ يوم أمس، تحطمت 57 شجرة وتعرضت للتلف 55 سيارة في موسكو.

وأشار المصدر إلى أن مياه الأمطار غمرت العديد من الشوارع في موسكو.

يوم أمس الثلاثاء، بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول في موسكو مصحوبة بعاصفة رعدية ورياح قوية.

ووفقا لخدمة Yandex Weather، تركز هطول الأمطار بشكل رئيسي على الأجزاء الوسطى والغربية والجنوبية والشرقية من العاصمة الروسية.

المصدر: نوفوستي