مفكر مصري لـRT: محاولة اغتيال سيمونيان لحجب حقيقة أحداث أوكرانيا ونشر رواية الغرب الكاذبة

علق المفكر المصري عبد الحليم قنديل على محاولة اغتيال رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان بأنها تآمر مشترك بين مخابرات واشنطن وكييف لحجب الحقيقة في أوكرانيا وخاصة الرواية الروسية.

ولفت المفكر قنديل في تصريح لـRT، إلى أن هذه اليقظة مسألة مطلوبة جدا في روسيا الآن ولسبب بسيط يبدو ظاهرا وهو أن هناك عددا هائلا يقدر بالملايين من الأوكرانيين المقيمين في روسيا بالنظر للعلاقات التاريخية القديمة بين الشعبين أو لنقل الشعب الواحد في البلدين.

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المخابرات الأمريكية تعمل دون انقطاع

وتطرق قنديل إلى أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية قال إن الجهاز يعمل بشكل مستمر ودون انقطاع على تجنيد العملاء من الروس أو الأوكرانيين المقيمين في روسيا لصالح المخابرات الأمريكية.

واعتبر المفكر أن بعض تلك المحاولات نجح بالفعل، مبينا أن هذا الوضع المعلن، ربما يدفع أجهزة الأمن الروسية لزيادة يقظتها في مطاردة العناصر المشتبه فيها، واصفا إياها بالمهمة الصعبة للغاية.

تآمر المخابرات الأمريكية والأوكرانية

وتابع لـ RT: "أظن أن محاولة اغتيال الصحفيين الروس وخاصة هؤلاء الذين يقومون بأدوار صحفية دولية كرئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، هي محط تآمر أجهزة المخابرات الأمريكية والأوكرانية لإعطاء انطباع باهتزاز الحالة الأمنية فى روسيا، وحجب جانب من الحقيقة وخاصة الرواية الروسية عمّا يجري في أوكرانيا وتسييد الرواية الغربية الحافلة بالأكاذيب والمعزّزة بمئات المنصات الإعلامية المسيطرة عالميا على صناعة الخبر".

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لن تكون الأخيرة

وأضاف قنديل: "بالرغم من أن هذه المحاولة فشلت إلّا أنها لن تكون الأخيرة واليقظة مطلوبة ولا يفوتني أن أحييّ شجاعة السيدة سيمونيان التي لم تأبه بمحاولة اغتيالها وطالبت الزملاء بمواصلة العمل".

واختتم بالقول: "نعرف أنه تم إغلاق منصة قناة روسيا اليوم في عدّة دول غربية ولكن النسخة العربية تلعب دورا بالغ الأهمية في التوازن الإعلامي والخبري وإتاحة الفرصة للمتابعين أن يروا حقيقة المشهد في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم