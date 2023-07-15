الخارجية الروسية: محاولة اغتيال سيمونيان تفضح مرة أخرى الجوهر الإرهابي لنظام زيلينسكي

أكدت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن محاولة اغتيال رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، والصحفية كسينيا سوبتشاك، هي محاولة لهجوم إرهابي آخر لنظام كييف على الروس.

وقالت زاخاروفا: "نحن نتحدث عن محاولة أخرى لهجوم إرهابي على المدنيين الروس، نظمها نظام كييف، ورعاها أسياده الغربيون. حاليا، تحقق الأجهزة الأمنية في جميع التفاصيل، ولكن من الواضح أن الأنشطة المهنية للصحافيين الروس هي السبب في محاولة الاغتيال الفاشلة".

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وأضافت أن "كل ما يحدث يكشف مرة أخرى عن الجوهر الإرهابي لنظام فلاديمير زيلينسكي، المسؤول عن سلسلة كاملة من الهجمات الإرهابية".

وأشارت إلى أن سيمونيان تتلقى تهديدات بشكل دائم، وهي مدرجة في قوائم مختلفة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع محاولة اغتيالها من قبل جهاز الأمن الأوكراني.

وأكدت أنه لا ينبغي أن نتوقع رد فعل من المنظمات الدولية المعنية.

في وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، أنه أحبط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لاغتيال رئيسة تحرير RT سيمونيان وسوبتشاك.

المصدر: RT