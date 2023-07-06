تحرير 45 جنديا روسيا من الأسر لدى القوات الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن 45 جنديا روسيا عادوا إلى البلاد بعدما كانوا أسرى لدى قوات نظام كييف، وذلك نتيجة عملية تفاوض.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "45 جنديا روسيا عادوا إلى وطنهم من الأسر، حيث يتلقون جميعا المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجنود كانوا في خطر مميت في الأسر، حيث سيتم في المستقبل القريب، تحويلهم إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية للعلاج وإعادة التأهيل".

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المصدر: RT