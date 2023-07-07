بطاقات "مير" المصرفية تحتل حصة 45% من السوق الروسية

بلغ حصة بطاقات "مير" المصرفية في السوق الروسية 45.6٪ من حيث حجم المعاملات، وفقا لنتائج الربع الأول للعام الجاري.

جاء ذلك في المقابلة التي أجرتها صحيفة "إزفيستيا" مع مديرة إدارة نظام الدفع الوطني للبنك المركزي الروسي، آلا باكينا.

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وقالت الموظفة إنه تم اليوم "إصدار ما يقارب 204 ملايين بطاقة "مير" المصرفية، حيث بلغت حصتها في إجمالي إصدارات الربع الأول للعام الجاري 44.5٪، بينما كانت تلك الحصة في الفترة المماثلة للعام الماضي 41.2٪، أي أنها سجلت زيادة بأكثر من ثلاث نقاط مئوية في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس".

وتخرج البطاقات المصرفية المنتهية الصلاحية عن التداول، حسب باكينا، بطريقة طبيعية حيث تحل البطاقات المصرفية الوطنية محل أنظمة الدفع الدولية. وأضافت أن البنوك تستبدل البطاقات تدريجيا حتى لا تسبب أي إزعاج للمواطنين.

وقالت إن إصدار بطاقات "مير" المصرفية ارتفع "خلال العام الماضي بنسبة 9٪ ، وفي الربع الأول من العام الجاري ازداد بأكثر من 3٪". وأوضحت أن "العملية تسير بشكل تدريجي ولا نرى أية حاجة لتحفيزها قصرا".

المصدر: إزفيستيا