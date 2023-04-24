إندونيسيا تتخذ خطوة لفك الاعتماد على "فيزا" و"ماستركارد"

سيصدر بنك إندونيسيا بطاقة مصرفية مرتبطة بنظام دفع خاص بها، وسيتم ذلك في إطار خطة للتخلي عن نظامي الدفع "فيزا" و"ماستر كارد".

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وبحسب تقارير إعلامية فإن إصدار البطاقة المصرفية في إندونيسيا من المقرر تنفيذه في أوائل مايو المقبل 2023.

وأشارت التقارير إلى أن الخطوة التي تتخذها أكبر دولة في جنوب شرق آسيا تهدف للتقليل من الضغوط الخارجية المحتملة، في أشارة إلى استخدام الولايات المتحدة للعقوبات كأداة للضغط.

وفي أكتوبر من العام الماضي، بحثت موسكو وجاكرتا إمكانية إدخال نظام الدفع المصرفي الروسي "مير" إلى البلاد.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

المصدر: إنترفاكس