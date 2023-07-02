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إطلاق مشروع إنشاء مدرسة عسكرية بحرية للأطفال في ماريوبول

أخبار روسيا

إطلاق مشروع إنشاء مدرسة عسكرية بحرية للأطفال في ماريوبول
hersones.org
صورة أرشيفية
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بدأ العمال العسكريون الروس في إنشاء فرع من مدرسة "ناخيموف" العسكرية البحرية للأطفال في مدينة ماريوبول الروسية بالقرب من شاطئ بحر أزوف.

ووضع رئيس جمهورية دونيتسك بالنيابة دينيس بوشيلين ونائب وزير الدفاع الروسي تيمور غيفانوف حجرا رمزيا كأساس للمدرسة العسكرية البحرية المستقبلية بمناسبة انطلاق عملية إنشائها.

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وقال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين  في مراسم انطلاق إنشاء المدرسة:" إن هذا دليل على أننا ننضم إلى الأسرة الكبيرة لشعوب روسيا. وسيكون ظهور مدرسة "ناخيموف" في دونباس تأكيدا آخر على ذلك حيث ستتاح لفتياننا فرصة لاختيار المهنة العسكرية بدون أن يغادروا مدينتهم".

وأعاد بوشيلين إلى الأذهان أن مدارس " ناخيموف" العسكرية البحرية ظهرت في الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الوطنية العظمى. والآن بدأ إنشاء مدرسة عسكرية جديدة في وقت العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أن مدرسة "ناخيموف" العسكرية البحرية لها فروع في كل من فلاديفوستوك ومورمانسك وكالينينغراد وسيفاستوبول، وفي سبتمبر عام 2024 سيفتح فرع المدرسة في ماريوبول أبوابه لـ560 طالبا. وستبلغ مساحة كل منشآت المدرسة العسكرية البحرية 60000 متر مربع.

 المصدر: نوفوستي دونيتسك

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