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البرلمان الروسي يقترح طريقة لتربية الأطفال على قيم الأسرة متعددة الأبناء

أخبار روسيا

البرلمان الروسي يقترح طريقة لتربية الأطفال على قيم الأسرة متعددة الأبناء
irkutskmedia.ru
صورة أرشيفية
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شددت تاتيانا بوتسكايا، نائبة رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي لشؤون الأسرة والمرأة والطفل، على ضرورة ترسيخ قيم الأسرة متعددة الأطفال بين المواطنين في روسيا منذ نعومة أظفارهم.

وأضافت أنه يجب ترسيخ هذه الأفكار بمساعدة الرسوم المتحركة وبطرق مرحة، مؤيدة بذلك طرح رئيس رابطة مصنعي منتجات الأطفال في روسيا ميخائيل فيتروف، حول إنتاج الألعاب التي تروّج للأسرة وتعددية الأطفال.

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وأشارت البرلمانية إلى أن "فكرة الأسرة على شكل الدمى رائعة، لكنني اقترح البدء ليس من الألعاب، ولكن من الرسوم المتحركة ".

وحسب بوتسكايا، يمكن أن تكون الدمى استمرارا لما شاهده الأطفال على الشاشة وقالت إن من الضروري أولا إنشاء صور أبطال يفهمها الطفل، ومبنية على قصص جديدة يعيشها الطفل.

يذكر أن روسيا تعاني كاليابان ودول شمالي أوروبا من مشكلة ديموغرافية، لاسيما في ظل مساحاتها الشاسعة وثرواتها الهائلة التي تتطلب أيدي عاملة وكوادر لا تحصى.

وتعمل الحكومة الروسية على تشجيع الإنجاب، وتقدم مختلف الامتيازات والهبات والمنح المالية والمادية للأسر المنجبة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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