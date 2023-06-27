ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة اليوم الثلاثاء، في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح السبت الماضي.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة الرئيس بوتين:

- بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف.

- بوتين: خلال محاولة التمرد لم يكن من الضروري استخدام الوحدات القتالية المشاركة في العملية العسكرية.

- بوتين: لقد ضمنت الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

- بوتين يعلن دقيقة صمت حدادا على الطيارين الذين لقوا حتفهم خلال التمرد يوم 24 يونيو 2023.

- بوتين: المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الفوضى.

- بوتين: الجيش والشعب لم يكونوا مع المتمردين.

- بوتين: أتوجه بالشكر إلى جميع أفراد القوات المسلحة الروسية وأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة على شجاعتهم وبسالتهم وولائهم للشعب الروسي.

- بوتين للقوات الأمنية: إن تصميمكم وشجاعتكم في تعزيز تماسك المجتمع كان لهما دور حاسم في إحباط التمرد ومنع وقوع إصابات بين المدنيين.

يتبع..