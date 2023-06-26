الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية بحضور وزير الدفاع

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين اجتماعا مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، بمن فيهم وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف.

وقال بوتين في مستهل اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية: "جمعتكم اليوم لمناقشة الوضع الذي نشأ في الوقت الراهن. وسنتحدث عن المهام الماثلة أمامنا على ضوء تحليل تلك الأحداث التي وقعت في البلاد".

وشكر بوتين الأجهزة الأمنية على عملها خلال الأيام الأخيرة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، أنه "بعد إلقاء الكلمة يعقد الرئيس فلاديمير بوتين حاليا اجتماعا بمشاركة المدعي العام إيغور كراسنوف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، ووزيري الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ومدير هيئة الحراسة الفدرالية دميتري كوتشنيف ورئيس لجنة التحقيقات ألكسندر باستريكين".

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وكان الرئيس بوتين قد توجه في وقت سابق من اليوم الاثنين، بكلمة إلى المواطنين الروس بشأن محاولة التمرد المسلح لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يوم 24 يونيو.

وأكد بوتين أن محاولة التمرد كان سيتم التصدي لها في كل الأحوال، وشكر المواطنين على الحفاظ على الوحدة، معبرا كذلك عن امتنانه لكل من ساهم في تسوية الوضع.

المصدر: وكالات